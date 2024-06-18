"أسلحة الحزب تستهدف هذه المواقع".. إليكم البيانات الجديدة!

أصدرت المقاومة الاسلامية بيانين، جاء فيهما:

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏‌‌‌‏الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 18-6-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".‏



الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏‌‌‌‏الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 18-6-2024، ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوها إصابة مباشرة". ‏

