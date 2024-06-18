فيديو خاص من شرفة منزل ميقاتي.. هكذا بدا المشهد

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يتفاخر بتصوير موانئ حيفا التي تديرها شركات دولية ضخمة من الصين والهند، ملوحا بقرار إسرائيلي وشيك "سيغير قواعد اللعبة" وسيعرض لبنان لضربات قاسية.



