فيديو خاص من شرفة منزل ميقاتي.. هكذا بدا المشهد pic.twitter.com/DxboxXGM9t
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 18, 2024
فيديو خاص من شرفة منزل ميقاتي.. هكذا بدا المشهد pic.twitter.com/DxboxXGM9t
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يتفاخر بتصوير موانئ حيفا التي تديرها شركات دولية ضخمة من الصين والهند، ملوحا بقرار إسرائيلي وشيك "سيغير قواعد اللعبة" وسيعرض لبنان لضربات قاسية.
وافق قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري جوردين، ورئيس مديرية العمليات (J3)، اللواء عوديد باسيوك، على خطط العمليات وأجريا تقييمًا مشتركًا للوضع في القيادة الشمالية.