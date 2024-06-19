بالفيديو - غارة جديدة على بلدة الخيام إستهدفت المكان عينه الذي قُصف قبل قليل@tonyymansour pic.twitter.com/fQTKg7y7GB
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 19, 2024
بالفيديو - غارة جديدة على بلدة الخيام إستهدفت المكان عينه الذي قُصف قبل قليل@tonyymansour pic.twitter.com/fQTKg7y7GB
تسلّم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إشعاراً من السلطات الألمانية ومن مكتب الانتربول الدولي عن قرار السلطات الألمانية في ميونخ إلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة التي كانت أصدرتها في ملف اختلاس أموال عامة الذي يتضمن أشخاصاً آخرين والتي عمّمت في حينه عبر الانتربول الدولي.
زينة عكر تشغل دوراً بارزاً في إدارة متحف "نابو" في شمال لبنان، الذي يُعنى بالحفاظ على ارتباط المجتمعات بثقافتها من خلال البرامج التعليمية والتدريبية والجولات المنظمة والمحاضرات العامة والمعارض الإرشادية. يحمل المتحف اسم إله الكتابة والحكمة في بلاد ما بين النهرين، ويعرض مجموعة فريدة من التحف الفنية التي تعود إلى مختلف العصور، بالإضافة إلى المخطوطات النادرة والمواد الإثنوغرافية.
أظهرت دراسة أعدها "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" العام الماضي، ونُشرت نتائجها أمس، أن 20% من حالات الزواج في لبنان تشمل قاصرين وقاصرات دون سن 18 عاماً، غالبيتهم من الإناث بنسبة 87%. وتُعتبر هذه الأرقام صادمة مقارنة بإحصاءات اليونيسيف لعام 2016 التي أشارت إلى أن 6% فقط من الفتيات اللبنانيات تزوجن قبل بلوغهن سن الـ18.