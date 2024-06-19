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محليات

بالفيديو - غارة جديدة على بلدة الخيام إستهدفت المكان عينه الذي قُصف قبل قليل

2024-06-19 | 04:29
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بالفيديو - غارة جديدة على بلدة الخيام إستهدفت المكان عينه الذي قُصف قبل قليل
بالفيديو - غارة جديدة على بلدة الخيام إستهدفت المكان عينه الذي قُصف قبل قليل

بالفيديو - غارة جديدة على بلدة الخيام إستهدفت المكان عينه الذي قُصف قبل قليل

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بالفيديو - غارة جديدة على بلدة الخيام إستهدفت المكان عينه الذي قُصف قبل قليل

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القاضي الحجار تبلغ إشعاراً من ألمانيا بإلغاء مذكرة التوقيف بحق سلامة
08:42

القاضي الحجار تبلغ إشعاراً من ألمانيا بإلغاء مذكرة التوقيف بحق سلامة

تسلّم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إشعاراً من السلطات الألمانية ومن مكتب الانتربول الدولي عن قرار السلطات الألمانية في ميونخ إلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة التي كانت أصدرتها في ملف اختلاس أموال عامة الذي يتضمن أشخاصاً آخرين والتي عمّمت في حينه عبر الانتربول الدولي.

08:42

القاضي الحجار تبلغ إشعاراً من ألمانيا بإلغاء مذكرة التوقيف بحق سلامة

تسلّم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إشعاراً من السلطات الألمانية ومن مكتب الانتربول الدولي عن قرار السلطات الألمانية في ميونخ إلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة التي كانت أصدرتها في ملف اختلاس أموال عامة الذي يتضمن أشخاصاً آخرين والتي عمّمت في حينه عبر الانتربول الدولي.

متحف نابو: الحفاظ على التراث الثقافي
08:06

متحف نابو: الحفاظ على التراث الثقافي

زينة عكر تشغل دوراً بارزاً في إدارة متحف "نابو" في شمال لبنان، الذي يُعنى بالحفاظ على ارتباط المجتمعات بثقافتها من خلال البرامج التعليمية والتدريبية والجولات المنظمة والمحاضرات العامة والمعارض الإرشادية. يحمل المتحف اسم إله الكتابة والحكمة في بلاد ما بين النهرين، ويعرض مجموعة فريدة من التحف الفنية التي تعود إلى مختلف العصور، بالإضافة إلى المخطوطات النادرة والمواد الإثنوغرافية.

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متحف نابو: الحفاظ على التراث الثقافي

زينة عكر تشغل دوراً بارزاً في إدارة متحف "نابو" في شمال لبنان، الذي يُعنى بالحفاظ على ارتباط المجتمعات بثقافتها من خلال البرامج التعليمية والتدريبية والجولات المنظمة والمحاضرات العامة والمعارض الإرشادية. يحمل المتحف اسم إله الكتابة والحكمة في بلاد ما بين النهرين، ويعرض مجموعة فريدة من التحف الفنية التي تعود إلى مختلف العصور، بالإضافة إلى المخطوطات النادرة والمواد الإثنوغرافية.

زواج القاصرات في لبنان: أرقام صادمة.. وزينة عكر تدعم النساء!
07:51

زواج القاصرات في لبنان: أرقام صادمة.. وزينة عكر تدعم النساء!

أظهرت دراسة أعدها "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" العام الماضي، ونُشرت نتائجها أمس، أن 20% من حالات الزواج في لبنان تشمل قاصرين وقاصرات دون سن 18 عاماً، غالبيتهم من الإناث بنسبة 87%. وتُعتبر هذه الأرقام صادمة مقارنة بإحصاءات اليونيسيف لعام 2016 التي أشارت إلى أن 6% فقط من الفتيات اللبنانيات تزوجن قبل بلوغهن سن الـ18.

07:51

زواج القاصرات في لبنان: أرقام صادمة.. وزينة عكر تدعم النساء!

أظهرت دراسة أعدها "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" العام الماضي، ونُشرت نتائجها أمس، أن 20% من حالات الزواج في لبنان تشمل قاصرين وقاصرات دون سن 18 عاماً، غالبيتهم من الإناث بنسبة 87%. وتُعتبر هذه الأرقام صادمة مقارنة بإحصاءات اليونيسيف لعام 2016 التي أشارت إلى أن 6% فقط من الفتيات اللبنانيات تزوجن قبل بلوغهن سن الـ18.

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