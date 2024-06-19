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مصادر الجديد: المشهد الأهم حالياً هو مشهد الحرب والرسائل التحذيرية أما الخوف يبقى من الجنون الاسرائيلي الذي قد يفجر المنطقة
مصادر الجديد: المشهد الأهم حالياً هو مشهد الحرب والرسائل التحذيرية أما الخوف يبقى من الجنون الاسرائيلي الذي قد يفجر المنطقة
مصادر الجديد: المسؤولون القطريون يعملون يومياً على بلورة طرح جديد للشأن اللبناني وقد يستأنفون دعواتهم للبنانيين إلى الدوحة إذا لزم الأمر
مصادر الجديد: المسؤولون القطريون يعملون يومياً على بلورة طرح جديد للشأن اللبناني وقد يستأنفون دعواتهم للبنانيين إلى الدوحة إذا لزم الأمر
معلومات الجديد: لا لقاءات رئاسية هذا الأسبوع واللقاء الديمقراطي لن يلتقي الرئيس بري قبل الأسبوع المقبل على اعتبار أن الغلبة حاليا للميدان
معلومات الجديد: لا لقاءات رئاسية هذا الأسبوع واللقاء الديمقراطي لن يلتقي الرئيس بري قبل الأسبوع المقبل على اعتبار أن الغلبة حاليا للميدان
مصادر الجديد: "الكل عالعيد اختفى وما عاد حدا حكي مع حدا بالرئاسة " بسبب تصاعد مشهد الحرب
مصادر الجديد: "الكل عالعيد اختفى وما عاد حدا حكي مع حدا بالرئاسة " بسبب تصاعد مشهد الحرب
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إطلاق صلية صواريخ من جنوب لبنان باتجاه اصبع الجليل وتفعيل صفارات الإنذار والقبة الحديدية
2024-06-19 | 07:04
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إطلاق صلية صواريخ من جنوب لبنان باتجاه اصبع الجليل وتفعيل صفارات الإنذار والقبة الحديدية
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