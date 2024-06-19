السيد نصرالله: من أوضح الدلائل على فعالية الجبهة اللبنانية هو الصراخ والتهديد والتهويل الذي نسمعه من قادة العدو ومسؤوليه ومستوطنيه

مصادر الجديد: المشهد الأهم حالياً هو مشهد الحرب والرسائل التحذيرية أما الخوف يبقى من الجنون الاسرائيلي الذي قد يفجر المنطقة

مصادر الجديد: المشهد الأهم حالياً هو مشهد الحرب والرسائل التحذيرية أما الخوف يبقى من الجنون الاسرائيلي الذي قد يفجر المنطقة

مصادر الجديد: المشهد الأهم حالياً هو مشهد الحرب والرسائل التحذيرية أما الخوف يبقى من الجنون الاسرائيلي الذي قد يفجر المنطقة

مصادر الجديد: المسؤولون القطريون يعملون يومياً على بلورة طرح جديد للشأن اللبناني وقد يستأنفون دعواتهم للبنانيين إلى الدوحة إذا لزم الأمر

مصادر الجديد: المسؤولون القطريون يعملون يومياً على بلورة طرح جديد للشأن اللبناني وقد يستأنفون دعواتهم للبنانيين إلى الدوحة إذا لزم الأمر

مصادر الجديد: المسؤولون القطريون يعملون يومياً على بلورة طرح جديد للشأن اللبناني وقد يستأنفون دعواتهم للبنانيين إلى الدوحة إذا لزم الأمر

معلومات الجديد: لا لقاءات رئاسية هذا الأسبوع واللقاء الديمقراطي لن يلتقي الرئيس بري قبل الأسبوع المقبل على اعتبار أن الغلبة حاليا للميدان