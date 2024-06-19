مصادر الجديد: "الكل عالعيد اختفى وما عاد حدا حكي مع حدا بالرئاسة " بسبب تصاعد مشهد الحرب

صدر عن المقاومة الاسلامية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:15 من مساء يوم الأربعاء 19-6-2024، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".
صدر عن حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:07 من مساء يوم الأربعاء 19-6-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة"