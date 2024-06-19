مصادر الجديد: المشهد الأهم حالياً هو مشهد الحرب والرسائل التحذيرية أما الخوف يبقى من الجنون الاسرائيلي الذي قد يفجر المنطقة

صدر عن المقاومة الاسلامية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:15 من مساء يوم الأربعاء 19-6-2024، موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".‏