معلومات الجديد: كتلة اللقاء الديمقراطي تزور الرئيس نبيه بري غدا الخميس عند الساعة الحادية عشر في اطار استكمال مسعاها الرئاسي

صدر عن المقاومة الاسلامية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:15 من مساء يوم الأربعاء 19-6-2024، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".
صدر عن حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:07 من مساء يوم الأربعاء 19-6-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة"
صدر عن المقاومة الاسلامية: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد ترقب ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند رصد تحرك لمجموعة من الجنود داخل الموقع استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مؤكدة."