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محليات

"الشرق الأوسط": الموفد الأميركي يسعى إلى إتفاق "مسبق"

2024-06-20 | 01:16
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&quot;الشرق الأوسط&quot;: الموفد الأميركي يسعى إلى إتفاق &quot;مسبق&quot;
"الشرق الأوسط": الموفد الأميركي يسعى إلى إتفاق "مسبق"

جاء في "الشرق الأوسط": "الحصار المفروض على الأجواء التي سادت المحادثات التي أجراها الوسيط الأميركي آموس هوكستين، مع كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية، وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالإنابة عن حليفه الاستراتيجي «حزب الله»، لم يحجب الأنظار عن المهمة الطارئة التي استدعت زيارته بيروت، آتياً من تل أبيب، قبل أن يتوجه إليها ثانيةً للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإطلاعه على الأفكار التي طرحها في محادثاته اللبنانية".

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر لبنانية رفيعة، أن "الأفكار لا تتعلق بخفض التوتر على امتداد الجبهة الشمالية الإسرائيلية، وإنما تمحورت حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مسبق بين لبنان وإسرائيل، يصار إلى تطبيقه فور التوصل إلى وقف للنار على الجبهة الغزاوية".
وأكدت "الشرق الأوسط" أن "هوكستين لم يحمل معه إلى بيروت تهديداً إسرائيلياً بمقدار ما أنه بادر إلى رفع سقف مخاوفه من توسعة الحرب في جنوب لبنان، بتحذيره الحازم من أن الوضع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في غاية الخطورة، وأن الاحتكام إلى الحل الدبلوماسي من شأنه أن يؤدي إلى خفض منسوب التوتر ونزع فتيل الانفجار الشامل".
"الشرق الأوسط": الموفد الأميركي يسعى إلى إتفاق "مسبق"

محليات

آموس هوكستين

إسرائيل

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