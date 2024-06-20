3 مواقع "اسرائيلية" تحت نيران الحزب!

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي داخل موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة".
الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالرشاشات الثقيلة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
الثالث: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة".