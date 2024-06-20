3 مواقع "اسرائيلية" تحت نيران الحزب!

أصدرت المقاومة بيانات جاء فيها:

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي داخل ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة".‏



الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024،‎ ‎موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالرشاشات الثقيلة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏



الثالث: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة".‏