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عسكري يقتل زوجته عند مستديرة الدورة
2024-06-20 | 10:11
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عسكري يقتل زوجته عند مستديرة الدورة
أقدم عسكري عند مستديرة الدورة على قتل زوجته بإطلاق النار على رأسها مباشرة، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.
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