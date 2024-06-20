الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف سهل الخيام في مرجعيون

2024-06-20 | 13:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف سهل الخيام في مرجعيون
مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف سهل الخيام في مرجعيون
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف سهل الخيام في مرجعيون

محليات

الجديد:

مدفعي

إسرائيلي

يستهدف

الخيام

مرجعيون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
باسيل: "التيار" يعمل على إبعاد الحرب عن لبنان
"الأخبار": الضمان يختصر التغطية الجراحية إلى 8%

اقرأ ايضا في محليات

"الشرق الاوسط"| تفاصيل لقاء هوكستين - بري... هكذا رد رئيس المجلس على المسعى الأميركي لـ"خفض متبادل"
01:33

"الشرق الاوسط"| تفاصيل لقاء هوكستين - بري... هكذا رد رئيس المجلس على المسعى الأميركي لـ"خفض متبادل"

كشفت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت المفاوضات التي جرت أخيراً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإنابة عن حزب الله، والوسيط الأميركي أموس هوكستين، لصحيفة "الشرق الاوسط" أن خفض منسوب التوتر بين الحزب و"إسرائيل"، على امتداد الجبهة الجنوبية بين حزب الله و"إسرائيل"، تصدَّر جدول أعمال اجتماعهما، لقطع الطريق على تفلُّت المواجهة العسكرية وتدحرجها نحو حرب واسعة.

01:33

"الشرق الاوسط"| تفاصيل لقاء هوكستين - بري... هكذا رد رئيس المجلس على المسعى الأميركي لـ"خفض متبادل"

كشفت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت المفاوضات التي جرت أخيراً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإنابة عن حزب الله، والوسيط الأميركي أموس هوكستين، لصحيفة "الشرق الاوسط" أن خفض منسوب التوتر بين الحزب و"إسرائيل"، على امتداد الجبهة الجنوبية بين حزب الله و"إسرائيل"، تصدَّر جدول أعمال اجتماعهما، لقطع الطريق على تفلُّت المواجهة العسكرية وتدحرجها نحو حرب واسعة.

"الجمهورية"| الرواية الكاملة لإخلاء الناعمة
01:31

"الجمهورية"| الرواية الكاملة لإخلاء الناعمة

شكل تسليم الجبهة الشعبية - القيادة العامة بعض الاراضي في الناعمة وحارتها إلى الجيش اللبناني تطوراً لافتاً، في اعتبار أنّ "ملف الناعمة" يمثّل مادة تجاذب لبناني داخلي، ولبناني - فلسطيني، وذلك في إطار الخلاف حول طريقة التعامل مع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وفق ما اشارت صحيفة "الجمهورية".

01:31

"الجمهورية"| الرواية الكاملة لإخلاء الناعمة

شكل تسليم الجبهة الشعبية - القيادة العامة بعض الاراضي في الناعمة وحارتها إلى الجيش اللبناني تطوراً لافتاً، في اعتبار أنّ "ملف الناعمة" يمثّل مادة تجاذب لبناني داخلي، ولبناني - فلسطيني، وذلك في إطار الخلاف حول طريقة التعامل مع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وفق ما اشارت صحيفة "الجمهورية".

الاخبار: العلاقة مع المفوضية تتأزّم والبيسري إلى سوريا قريباً
01:19

الاخبار: العلاقة مع المفوضية تتأزّم والبيسري إلى سوريا قريباً

​كشفت مصادر مطلعة على اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول من أمس مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران زيرا وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايس، بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، لصحيفة "الاخبار" ​ان "الجلسة الجلسة كانت عاصفة جداً وأن البيسري كان مستاء جداً نتيجة تعاطي الممثلين الدوليين مع ما يطلبه، حيث أظهروا تعنتاً غير مبرر ورفضوا التعاون، ولما سئل البيسري عن سبب توتره إلى هذه الدرجة خلال الجلسة قال إن الملف لم يعد يحتمل المجاملات".

01:19

الاخبار: العلاقة مع المفوضية تتأزّم والبيسري إلى سوريا قريباً

​كشفت مصادر مطلعة على اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول من أمس مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران زيرا وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايس، بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، لصحيفة "الاخبار" ​ان "الجلسة الجلسة كانت عاصفة جداً وأن البيسري كان مستاء جداً نتيجة تعاطي الممثلين الدوليين مع ما يطلبه، حيث أظهروا تعنتاً غير مبرر ورفضوا التعاون، ولما سئل البيسري عن سبب توتره إلى هذه الدرجة خلال الجلسة قال إن الملف لم يعد يحتمل المجاملات".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024