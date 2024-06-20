مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف سهل الخيام في مرجعيون

كشفت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت المفاوضات التي جرت أخيراً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإنابة عن حزب الله، والوسيط الأميركي أموس هوكستين، لصحيفة "الشرق الاوسط" أن خفض منسوب التوتر بين الحزب و"إسرائيل"، على امتداد الجبهة الجنوبية بين حزب الله و"إسرائيل"، تصدَّر جدول أعمال اجتماعهما، لقطع الطريق على تفلُّت المواجهة العسكرية وتدحرجها نحو حرب واسعة.
شكل تسليم الجبهة الشعبية - القيادة العامة بعض الاراضي في الناعمة وحارتها إلى الجيش اللبناني تطوراً لافتاً، في اعتبار أنّ "ملف الناعمة" يمثّل مادة تجاذب لبناني داخلي، ولبناني - فلسطيني، وذلك في إطار الخلاف حول طريقة التعامل مع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وفق ما اشارت صحيفة "الجمهورية".
كشفت مصادر مطلعة على اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول من أمس مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران زيرا وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايس، بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، لصحيفة "الاخبار" ان "الجلسة الجلسة كانت عاصفة جداً وأن البيسري كان مستاء جداً نتيجة تعاطي الممثلين الدوليين مع ما يطلبه، حيث أظهروا تعنتاً غير مبرر ورفضوا التعاون، ولما سئل البيسري عن سبب توتره إلى هذه الدرجة خلال الجلسة قال إن الملف لم يعد يحتمل المجاملات".