الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"قتل إبنته".. أب يعنّف أولاده بطرق وحشية وقوى الأمن تتحرّك

2024-06-21 | 06:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;قتل إبنته&quot;.. أب يعنّف أولاده بطرق وحشية وقوى الأمن تتحرّك
"قتل إبنته".. أب يعنّف أولاده بطرق وحشية وقوى الأمن تتحرّك

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"بتاريخ ١٦-٦-٢٠٢٤، أُدخِلَت إلى مستشفى في البقاع طفلة وتدعى: ن. ح. عمرها /6/ سنوات جثة هامدة، جرّاء تعرّضها لضربة على رأسها.
على الفور، باشرت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي استقصاءاتها وتحريّاتها المكثّفة، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت إلى أن والد الضحية -الذي توارى عن الأنظار بعد علمه بوفاة ابنته- هو من قام بضربها. كذلك تبيّن إقدامه على ضرب وتعنيف ولداه البالغين من العمر /4و5/ سنوات، وإن آثار التعذيب ظاهرة عليهما بشكل واضح.
بناء عليه، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت هذه المفرزة وبأقل من /24/ ساعة من تحديد مكان تواجده وألقت القبض عليه في سهل بلدة طاريا، ويدعى:
- م. ح. (من مواليد عام ١٩٩٩، سوري)
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.
أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
"قتل إبنته".. أب يعنّف أولاده بطرق وحشية وقوى الأمن تتحرّك

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

قتل

البقاع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حسن الدر: تهديد واحد من نصر الله اوقف العالم كله على "إجر ونص"... العلاقة بين بري وباسيل هادئة
وزير الشؤون الاجتماعية يعلن موعد تحويل المساعدات ضمن "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً"

اقرأ ايضا في محليات

الخارجية اللبنانية ترحب بإعلان أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين
11:12

الخارجية اللبنانية ترحب بإعلان أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بـ"إعلان جمهورية أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين".

11:12

الخارجية اللبنانية ترحب بإعلان أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بـ"إعلان جمهورية أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين".

إعلام ينقل: إسرائيل تستعد للتوغل البرّي.. واليونيفيل تتحصن!
10:39

إعلام ينقل: إسرائيل تستعد للتوغل البرّي.. واليونيفيل تتحصن!

نقلت "سي أن أن" عن مسؤولين أميركيين أنّ "إسرائيل أبلغت واشنطن خططها لنقل أسلحة للحدود مع لبنان استعدادًا للحرب مع "حزب الله".

10:39

إعلام ينقل: إسرائيل تستعد للتوغل البرّي.. واليونيفيل تتحصن!

نقلت "سي أن أن" عن مسؤولين أميركيين أنّ "إسرائيل أبلغت واشنطن خططها لنقل أسلحة للحدود مع لبنان استعدادًا للحرب مع "حزب الله".

هنا بيروت - مارك ضو - الحلقة الكاملة
Play
09:46
Play

هنا بيروت - مارك ضو - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - مارك ضو - الحلقة الكاملة

09:46

هنا بيروت - مارك ضو - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - مارك ضو - الحلقة الكاملة

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024