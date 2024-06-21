حسن الدر: تهديد واحد من نصر الله اوقف العالم كله على "إجر ونص"... العلاقة بين بري وباسيل هادئة

وتابع : "تهديد واحد من السيد نصر الله العالم كله على "إجر ونص" ، لأن اسرائيل واميركا تعرف ان لدى المقاومة قزة رادعة تستطيع ان توقف حرباً".

وفي سياق متصل اشار الدر الى ان "قبرص دولة جارة وصديقة للبنان وعلاقة تايخية ، ولكن سميت قبرص في خطاب السيد والمقصود كل متعلقاتها من اميركيين وبريطانيين واوروبيين كل من يشارك في الحرب ان وقعت ".

واضاف: "ان السيد حكى الجارة لتسمع الكنة".

وتابع: "هناك شيء موثق ومعلن فاسرائيل تتدرب في قبرص ، و ان تكون تدريبات روتينية فهذا امر ولكن عندما يقال بأنه اذا قصفت مطارات اسرائيل فان قصف لبنان سيكون من قواعد في قبرص فهذا امر آخر".

واضاف: "الامر الواقع الذي وضعته المقاومة امام العالم كله ان هذا البلد له كرامة وسيادة".

وشدد على ان "لا يوجد اي تحرك اسرائيلي على الارض يوحي بالحرب"، مضيفاً انه "اذا الارض غير جاهزة للحرب وواقعياً وميدانيا النبرة السياسية والتهديدات لا تتناسب مع الواقع فالاسرائيلي مرتدع في لبنان ".

وشدد الدر على انه "اذا وقعت هذه الحرب يمكن ان تشهد المنطقة حجم نار وسيناريوت غير متوقعة غير مسبوقة في تاريخها "، موضحاً ان "التهويل الزائد بالحرب قد يؤدي الى الحل ."

وعن زيارة هوكستين قال الدر انها لم تكن مقررة للبنان وهذا "يؤكد ان اسرائيل هي من طلبته ".

وتابع ان "هوكستين اتى ليقول للرئيس نبيه بري كيف نخفض التصعيد فكان جواب بري ن اسرائيل هي التي تصعد وهي من يغتال وحزب الله يرد بعمليات نوعية وقال ان الحزب ملتزم منذ اليوم الاول بقواعد الاشتباك ".

وشدد الدر على ان "الاميركي يستطيع ان يفرض على الاسرائيلي ولكنه يخشى خسارة اللوبي الاسرائيلي".

وقال: "البعض في لبنان يعلي صوته ليسمع الآخرون وهوكستين ".

وعن اعادة اعمال الجنوب قال الدر: "اذا ساهم العرب مشكورين فاهلاً وسهلا واذا لم يشاركوا فالمقاومة والثنائي لن يتركوا الجنوب وحدهم وسيتم التعويض لهم".

وتطرق الدر للملف الرئاسي فقال ان "العلاقة بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هادئة"، مضيفاً: "باسيل قام بخطوة ايجابية عندما قبل بالحوار من دون شرو ط بآلية الرئيس نبيه بري وقد قال له الاخير وقتها "لو مشيت بفرنجية وقتها "، ليرد عليه باسيل : "انت عارف انني مش ماشي".