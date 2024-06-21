حزب الله: قصفنا بالصواريخ موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة

أعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:26 من بعد ظهر يوم الجمعة 21-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏"

