حزب الله: قصفنا بالصواريخ موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة
أعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:26 من بعد ظهر يوم الجمعة 21-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة."
كما اعلن في بيان آخر ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا يوم الجمعة 21-6-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. "