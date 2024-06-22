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محليات

الاخبار: خطاب نصرالله تزامن مع زيارة وفد من المخابرات القبرصية الى لبنان

2024-06-22 | 01:05
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الاخبار: خطاب نصرالله تزامن مع زيارة وفد من المخابرات القبرصية الى لبنان
الاخبار: خطاب نصرالله تزامن مع زيارة وفد من المخابرات القبرصية الى لبنان

علمت صحيفة "الأخبار" أن خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تزامن مع زيارة وفد من المخابرات القبرصية برئاسة نائب مدير الاستخبارات القبرصية إلى بيروت، ومواعيد محدّدة مسبقاً مع مديرية المخابرات في الجيش لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية حصراً.

 لكنّ الوفد، عاد وطلب مقابلة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وبحث معه تصريحات نصرالله. وكرّر الوفد للبيسري موقف بلاده بعدم السماح "لأي دولة باستخدام أراضيها وقواعدها الجوية لتهديد لبنان، وأنه لا صحة على الإطلاق لوجود قرار بوقف منح اللبنانيين تأشيرات لدخول الجزيرة".

 وأشار الوفد إلى "وجود قاعدتين بريطانيتين على الجزيرة لا تخضعان لسيادة الحكومة القبرصية".

وفي بيروت، قالت مصادر رفيعة المستوى إن "المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة التي لم تقدم على أي خطوة دبلوماسية تُعبّر عن موقف لبنان من المناورات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في مدينة بافوس (على الساحل الجنوبي الغربي لقبرص) استعداداً لـحرب مع لبنان، علماً أن المناورات جرت مرتين".

 واعتبرت المصادر أن "الإهمال الرسمي لهذا الملف، هو ما دفع بنصرالله إلى إعلان هذا الموقف للمرة الأولى".

وأكدت المصادر أن أي اتصال لم يحصل بين القبارصة وحزب الله منذ التصريحات، برغم أن العلاقات قائمة بين الجانبين.

الاخبار: خطاب نصرالله تزامن مع زيارة وفد من المخابرات القبرصية الى لبنان

محليات

قبرص

حزب الله

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