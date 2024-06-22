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محليات

توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود

2024-06-22 | 04:00
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توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود
توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتوزيع وترويج المخدّرات على المسلك الممتد من الأوزاعي وصولا إلى الدامور.

 وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته ويدعى أ. م. (مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات."

واضاف البيان انه "بتاريخ 04-06-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الأوزاعي أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع "كيا" لون أبيض تم ضبطها. وخلال عملية التوقيف، حاول الفرار من وجه الدورية وقاوم عناصرها، إلا أنه تمت السيطرة عليه وتوقيفه. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط:

مسدسٍ حربيٍّ مع ممشط و/10/ طلقات صالحة للاستعمال.

/16/ كيسًا بداخله مادة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي /420/غ.

/4/ مظاريف بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /84/غ.

/10/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها 1 غرام نت، زنة المظروف حوالي /3،5/غ.

/34/ مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها نص غرام أجنبي، زنة المظروف حوالي /2،7/غ

/65/ مظروفًا يداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها نص غرام باظ اكسترا، زنة المظروف حوالي /2،7/غ.

/47/ مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها نص غرام نت اكسترا، زنة المظروف حوالي /2،6/غ.

مبلغ مالي وهاتفَين خلويَّين.

   بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتوزيع وترويج المخدّرات على متن السيارة المضبوطة، في مناطق الأوزاعي، والحازمية، والحدت، والشويفات، وخلدة، والناعمة، والدامور، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء."

توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود

محليات

قوى الامن

مخدرات

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