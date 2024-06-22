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محليات

اليونيفيل تعلن عن "تدابير قوية".. وتُنبّه: هذا الأمر غير مقبول

2024-06-22 | 04:29
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اليونيفيل تعلن عن &quot;تدابير قوية&quot;.. وتُنبّه: هذا الأمر غير مقبول
اليونيفيل تعلن عن "تدابير قوية".. وتُنبّه: هذا الأمر غير مقبول

قالت نائبة مدير مكتب "اليونيفيل" الاعلامية كانديس ارديل، انه "منذ تشرين الأول/أكتوبر، شهدنا العديد من الحوادث التي تعرضت فيها مواقعنا ومركباتنا لإطلاق النار من كلا الجانبين. في بعض الحالات، أصيب أفراد حفظ السلام، ولحسن الحظ، لم تكن الإصابات خطيرة. نؤكد باستمرار لجميع الأطراف أن استهداف مواقع الأمم المتحدة أو استخدام المناطق القريبة من مواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول ويشكل انتهاكًا للقرار 1701".

وتابعت في بيان: "لدينا تدابير قوية لضمان سلامة حفظة السلام وقدرتهم على أداء واجباتهم، وتشمل هذه التدابير تحديث مبانينا حسب الحاجة. نحن نراقب الوضع باستمرار ونقوم بتعديله حسب الضرورة، ولا تزال قوات حفظ السلام قادرة على أداء مهامها على الأرض ومواصلة تنفيذ القرار 1701".
 
اليونيفيل تعلن عن "تدابير قوية".. وتُنبّه: هذا الأمر غير مقبول

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