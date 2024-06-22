اليونيفيل تعلن عن "تدابير قوية".. وتُنبّه: هذا الأمر غير مقبول

قالت نائبة مدير مكتب "اليونيفيل" الاعلامية كانديس ارديل، انه "منذ تشرين الأول/أكتوبر، شهدنا العديد من الحوادث التي تعرضت فيها مواقعنا ومركباتنا لإطلاق النار من كلا الجانبين. في بعض الحالات، أصيب أفراد حفظ السلام، ولحسن الحظ، لم تكن الإصابات خطيرة. نؤكد باستمرار لجميع الأطراف أن استهداف مواقع الأمم المتحدة أو استخدام المناطق القريبة من مواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول ويشكل انتهاكًا للقرار 1701".