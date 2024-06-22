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محليات

صهيب جوهر: هوكستين لم يأت بلهجات تهديدية .. وحزب الله يصعّد في الجبهة الجنوبية لمنع التصعيد الاكبر

2024-06-22 | 06:12
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صهيب جوهر: هوكستين لم يأت بلهجات تهديدية .. وحزب الله يصعّد في الجبهة الجنوبية لمنع التصعيد الاكبر
صهيب جوهر: هوكستين لم يأت بلهجات تهديدية .. وحزب الله يصعّد في الجبهة الجنوبية لمنع التصعيد الاكبر

اعتبر الصحافي صهيب جوهر هوكستين كان واضحاً خلال زيارته الى بيروت ، مضيفاً: "هوكستين شخصية مهذبة ويعرف الشخصيات اللبنانية ويعرف طريقة التعامل معها ، وهو لم يأت بلهجات تهديدية".

وتابع صهيب خلال برنامج الحدث مع آدم شمس الدين  ان النقاش الحقيقي لهوكشتاين كان مع الرئيس نبيه بري، موضحاً انه ابلغ بري ان هناك رغبة اسرائيلية لدى حكومة اليمين المتطرف وعند المخابرات بانه لا يمكن استمرار الواقع في الشمال لانه مكلف على الصعد كافة .

ولفت صهيب الى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ينتظر الانتخابات الرئاسية الاميركية وبالتحديد وصول دونالد  ترامب الى السلطة ليؤمن له مخرجاً آمناً من السلطة.

كما شدد على ان قدرات حزب الله مجهولة لدى الإسرائيليين .

وفي سياق متصل اعتبر صهيب ان لا حزب الله ولا الاطراف الاقليمية والدولية لها مصلحة بان تتوسع الحرب ولكن "نحن امام مجنون متهور هو نتنياهو وهو اقل جنوناً امام اعضاء حكومته".

واشار الى رغبة اميركي وضغط اوروبي واحراج عربي رغم ذلك فان نتنياهو لم يتراجع نتيجة مكونات حكومته .

كما كشف صهيب جوهر عن حصول إجتماعات سرية بين وكالة الإستخبارات الأميركية وحماس في الدوحة  قبل 7 اوكتوبر، لان "كان لدى حماس قناعة بضرورة ان يكون لديها قنوات تواصل مع الخارج ."

واضاف: "يحيى السنوار الذي يصفه الكثيرون انه اكثر تشدداً رغم ذلك فهو كان فاتحاُ لحوار مع الامارات"؟، مضيفاً: "عملية طوفان الاقصى كان هدفها الحديث مع الآخرين ".

وفي سياق متصل اعتبر جوهر ان حزب الله يصعد في الجبهة الجنوبية لمنع التصعيد الاكبر ومن اجل تحصيل مكتسبات بعد الحرب اكثر.

وتابع ان حركة حماس والادارة الاميركية يمتلكان قدرا كبيراً من البراغماتية وقادران على الوصول الى تفاهمات ، مشيرا الى ان  حماس تنظيم ايدلولوجي لا يمكن القضاء عليها فهي تخرج من الرماد كما حزب الله .

وقال: "الحديث عن تدمير التنظيمات الايدلوجية غير عقلاني ".

 لمتابعة الحلقة كاملة : 

صهيب جوهر: هوكستين لم يأت بلهجات تهديدية .. وحزب الله يصعّد في الجبهة الجنوبية لمنع التصعيد الاكبر

محليات

صهيب جوهر

غزة

حزب الله

جنوب لبنان

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