شاهد - إشتعال حرائق في بلدة حولا بعد قصف إسرائيلي

شاهد 🔽 - مراسلة #الجديد: إشتعال حرائق في بلدة حولا بعد قصف إسرائيلي وفرق الإطفاء تعمل على إخمادها@rifakil pic.twitter.com/c3ReFiK7Bn
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 22, 2024
شاهد 🔽 - مراسلة #الجديد: إشتعال حرائق في بلدة حولا بعد قصف إسرائيلي وفرق الإطفاء تعمل على إخمادها@rifakil pic.twitter.com/c3ReFiK7Bn
أكدت السفارة الكندية في لبنان لقناة الجديد أن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمواطنين الكنديين في لبنان لم تشهد أي تغييرات في الآونة الأخيرة.
التغطية مستمرّة.. مراسلة الجديد توجز مستجدات الساحة الجنوبية