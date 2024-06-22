خامنئي يدعو المرشحين إلى تجنب التصريحات "التي تفرح العدو"

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء كبار في السلطة القضائية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال خامنئي: "نصيحتي هي أن المناقشات التي يجريها المرشحون على التلفزيون أو التصريحات التي يدلون بها في مجموعاتهم أو بشكل فردي، يجب ألا تدفع مرشحًا إلى قول شيء يُسعد عدونا للتغلب على منافسه."

وأضاف بوضوح للمرشحين الستة للانتخابات الرئاسية المقبلة أن "الكلمات المعادية غير مسموح بها" و"يجب ألا تُسعد التصريحات العدو للبلاد، العدو للأمة، العدو للنظام".

وحتى الآن، تم عقد ثلاث جولات من المناظرات بين المرشحين الستة، وتم بث برامجهم الفردية مع الخبراء وبعض أفراد عائلاتهم على تلفزيون الإيراني، وقد تعرضت معظم هذه البرامج للنقد.