شارل عربيد عن مقاطعة الأطراف المسيحية للمؤتمر: أخطئوا في الحسابات!

البطريرك الراعي يلتقي في هذه الاثناء وفدا من تكتل الجمهورية القوية يضم النائبين شوقي الدكاش وزياد الحواط ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية انطوان مراد ورئيس مصلحة القطاع العام في "القوات اللبنانية" جوزف عبدو