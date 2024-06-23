شارل عربيد لـ القوات اللبنانية أخطأتم في هذا الأمر.. ولا أحد يرغب في الحرب!

وفي حديث لبرنامج الحدث عبر قناة الجديد، أشار عربيد إلى أن "المسيحيين ليسوا فقط لطلبية الطلابات، بل هم شركاء أساسيين في البلد".

وقال عربيد: "كل اللبنانيين يتطلعون إلى جيش واحد وموقف موحد، نرغب في العيش معًا وعلينا أن نجتمع لنرى كيف".

كما أضاف، مشيرًا إلى طبيعة حركته "التجدد للوطن": "نحن أكثر من مجرد جمعية وأقل من حزب في الوقت الحاضر، وندعم حياد لبنان ضمن إطار جامعة الدول العربية".

وفيما يخص الأوضاع الأمنية في البلاد، أوضح عربيد: "الذهاب إلى حرب مفتوحة ليس بالقرار السهل، وعلينا الحوار مع حزب الله".

وختم تصريحاته بالتأكيد على أنه "اليوم، في لبنان لا أحد يرغب بالحرب".