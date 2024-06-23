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محليات

شارل عربيد لـ القوات اللبنانية أخطأتم في هذا الأمر.. ولا أحد يرغب في الحرب!

2024-06-23 | 05:41
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شارل عربيد لـ القوات اللبنانية أخطأتم في هذا الأمر.. ولا أحد يرغب في الحرب!
شارل عربيد لـ القوات اللبنانية أخطأتم في هذا الأمر.. ولا أحد يرغب في الحرب!

أكد رئيس التجدد للوطن شارل عربيد أن "القوات اللبنانية أخطأت بعدم المشاركة في لقاءات قد تخدم البلد، وحان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة".

وفي حديث لبرنامج الحدث عبر قناة الجديد، أشار عربيد إلى أن "المسيحيين ليسوا فقط لطلبية الطلابات، بل هم شركاء أساسيين في البلد".

وقال عربيد: "كل اللبنانيين يتطلعون إلى جيش واحد وموقف موحد، نرغب في العيش معًا وعلينا أن نجتمع لنرى كيف".

كما أضاف، مشيرًا إلى طبيعة حركته "التجدد للوطن": "نحن أكثر من مجرد جمعية وأقل من حزب في الوقت الحاضر، وندعم حياد لبنان ضمن إطار جامعة الدول العربية".

وفيما يخص الأوضاع الأمنية في البلاد، أوضح عربيد: "الذهاب إلى حرب مفتوحة ليس بالقرار السهل، وعلينا الحوار مع حزب الله".

وختم تصريحاته بالتأكيد على أنه "اليوم، في لبنان لا أحد يرغب بالحرب". 

شارل عربيد لـ القوات اللبنانية أخطأتم في هذا الأمر.. ولا أحد يرغب في الحرب!

محليات

شارل عربيد

القوات اللبنانية

جنوب لبنان

الحوار اللبناني

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