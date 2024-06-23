"الحزب يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت" .. هذا ما نشرته صحيفة التلغراف!

زعم مخبرون بأن "حزب الله يخزن كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في مطار بيروت المدني الرئيسي"، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية.



ويزعم أن "المخبأ يتضمن صواريخ مدفعية غير موجهة من طراز فلق إيرانية الصنع، وصواريخ قصيرة المدى من طراز فاتح-110، وصواريخ باليستية متحركة على الطرق، وصواريخ من طراز إم-600 بمدى يتراوح بين 150 و200 ميل".



وزعم أيضاً: "كما يوجد في المطار صواريخ كورنيت AT-14، وصواريخ موجهة بالليزر مضادة للدبابات، وكميات هائلة من صاروخ بركان الباليستي قصير المدى، ومادة RDX المتفجرة، وهي مسحوق أبيض سام يُعرف أيضًا باسم السيكلونيت أو السداسي

ونشرت صحيفة التلغراف البريطانية مقالاً جاء فيه:



"هذه الافصاحات ستثير مخاوف من أن مطار رفيق الحريري، الذي يبعد أربعة أميال فقط عن وسط المدينة، قد يصبح هدفًا عسكريًا رئيسيًا.



وقال أحد العاملين في المطار، الذي تحدث إلى صحيفة التلغراف شريطة عدم الكشف عن هويته: "هذا خطير للغاية، والصناديق الكبيرة الغامضة التي تصل على متن رحلات مباشرة من إيران هي علامة على أن الأمور ساءت.



"عندما بدأت تأتي عبر المطار، شعرت أنا وأصدقائي بالخوف لأننا كنا نعلم أن هناك شيئًا غريبًا يحدث".



وأثار مخاوف من أن هجومًا على المطار أو انفجارًا هناك قد يتسبب في أضرار جسيمة، وقارن الانفجار المحتمل بالانفجار الذي مزق الميناء وألحق أضرارًا بمعظم وسط مدينة بيروت في عام 2020.



وحذر من أن "بيروت سوف تنقطع عن العالم، ناهيك عن عدد الضحايا والأضرار". "إنها مجرد مسألة وقت قبل أن تحدث كارثة أيضًا في المطار".



وقد اتُهم حزب الله سابقًا باستخدام المطار المدني لتخزين الأسلحة في الماضي، لكن المبلغ عن المخالفات زعم أن الأمر تصاعد منذ بدء الصراع في أكتوبر.



في نوفمبر، وصلت "صناديق كبيرة بشكل غير عادي" على متن رحلة مباشرة من إيران. "هذا لا يحدث كثيرًا، لكنه حدث بالضبط عندما كان الجميع في لبنان يتحدثون عن احتمال الحرب"، أضاف العامل الأول.



وادعى مُبلغ آخر: "لقد كنت أشاهد حزب الله لسنوات وهو يعمل في مطار بيروت، ولكن عندما يفعلون ذلك أثناء الحرب، فإن المطار يتحول إلى هدف.



"إذا استمروا في جلب هذه البضائع التي لا يُسمح لي بالتحقق منها، فأنا أعتقد حقًا أنني سأموت من الانفجار أو سأموت من قصف إسرائيل "للبضائع". الأمر لا يتعلق بنا فقط، بل يتعلق بالناس العاديين، الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون، ويذهبون في إجازة. إذا تم قصف المطار، فإن لبنان سينتهي".



وقال مصدر أمني في اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لصحيفة التلغراف: "كنا على علم بهذا لسنوات، لكننا غير قادرين على فعل أي شيء دون إجراء قانوني دولي. نحن مقيدين بالقيام بما نود حقًا، وهو إغلاق المطار وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات".



وقال غسان حاصباني، نائب رئيس الوزراء السابق ونائب عن حزب القوات اللبنانية، إن سيطرة حزب الله على المطار كانت مصدر قلق للبنان منذ فترة طويلة، وخاصة الآن إذا أصبح بشكل متزايد هدفًا عسكريًا محتملاً في الصراع مع إسرائيل.



ودعا إلى اتخاذ إجراءات لتقييم المخاطر في المطار خوفًا من تكرار كارثة الميناء المأساوية في عام 2020. وقال: "من الصعب جدًا معرفة من يمكنه اتخاذ الإجراءات". "في المرة الأخيرة التي حاولت فيها الحكومة اتخاذ إجراء في عام 2008، كان هناك رد فعل عنيف من قبل حزب الله.



وقال: "المنطقة المحيطة بالمطار يسيطر عليها حزب الله، لذا فإن الكثير من الناس قلقون بشأن المرور عبر مطار بيروت، ولهذا السبب فرضت العديد من دول الخليج في بعض الأحيان حظراً على سفر مواطنيها إلى هناك".



"إن نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر نقاط الدخول الحدودية أو حتى مكونات الأسلحة، يعرض للخطر كل من السكان اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين يسافرون عبر البلاد ويعيشون فيها".



وقال إن اتخاذ إجراء أمر مستحيل تقريبًا دون تدخل دولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. "إن ترسيخ حزب الله في كل مكان، ليس فقط في المطار ولكن في الميناء والقضاء، بل في جميع أنحاء المجتمع.



"الإدارة العامة الآن مختطفة إلى حد كبير من قبل حزب الله ومن الصعب جدًا إزالة ذلك دون تغيير لعبة القوة المدعومة من الميليشيات الموجودة اليوم".

