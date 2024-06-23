مصادر دبلوماسية للجديد: ابواب التهدئة مقفلة والتصعيد مقبل على قاعدة "أكبر من معركة واقل من حرب شاملة" اي ان يبادر الاسرائيلي بضربات خاطفة وحاسمة على اهداف جديدة ثم تتداعى الدول للتهدئة