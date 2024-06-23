الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: هنالك تقصير كبير في الجهود الحكومية المبذولة في لبنان وأهم خطوة اتخذت اليوم هي إعلان حمية رفع دعوى قضائية ضد التلغراف