جان عزيز لـ وهلق شو: نتنياهو يتبجح ويوهم الناس أن رفح انتهت في المقابل حماس لم تهزم ميدانياً وبين وهم الانتصار لدى نتنياهو وعدم الانكسار لدى حماس لا يوجد بديل جاهز لليوم التالي في غزة