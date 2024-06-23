رازي الحاج لـ وهلق شو: محاولة الإيحاء بألا مناقشات وتشاورات بين الكتل النيابية هي أكبر خدعة والدليل المبادرات التي حصلت أما نحن فلسنا ضد أي تشاور شرط أن يكون ضمن الآلية الدستورية