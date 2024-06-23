مراسلة الجديد: غارة من الطيران المعادي استهدفت اطراف بلدة عيترون

النائب قاسم هاشم لـ وهلق شو: الجنوب يشهد تصعيداً ونحن نتعاطى مع عدو متفلت لا ينصاع إلى قواعد اشتباك ولا قيم ولا قوانين دولية أما هوكستين لم يصل إلى أي مكان بإمكانه أن يخفف من حدة التصعيد