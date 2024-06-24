في الجنوب.. الإمتحانات الرسمية إنطلقت والجديد تنقل المشهد

​أصدرت بلدية الجية بيانا منعت خلاله استعمال المفرقعات النارية بسبب الظروف الراهنة، ونص البيان على الآتي: "مع بداية موسم السياحة للعام 2024، والذي يتزامن مع ظروف استثنائية تمر بها البلاد، ابلغت البلدية المؤسسات السياحية الواقعة ضمن نطاقها البلدي، ضرورة عدم استعمال المفرقعات النارية، التي تحدث اصواتا قوية ومرعبة، ما يثير الهلع والخوف لدى الاهالي، ويمكن الاستعاضة عنها بالاسهم النارية التي تنسجم مع جمالية المناسبة (الافراح)."



