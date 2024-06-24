في الجنوب.. الإمتحانات الرسمية إنطلقت والجديد تنقل المشهد

وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ورئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن وعدد من الوزراء والشخصيات، في مطار رفيق الحريري الدولي للقيام بجولة بداخله.
أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، خلال الجولة الميدانية في مطار بيروت، أن "المطار مرفق عام يعني جميع اللبنانيين وهو صورة لبنان ونحن على أبواب صيف واعد للاغتراب لذلك فإنّ نيات مقال "التلغراف" واضحة جدًّا".
أصدرت بلدية الجية بيانا منعت خلاله استعمال المفرقعات النارية بسبب الظروف الراهنة، ونص البيان على الآتي: "مع بداية موسم السياحة للعام 2024، والذي يتزامن مع ظروف استثنائية تمر بها البلاد، ابلغت البلدية المؤسسات السياحية الواقعة ضمن نطاقها البلدي، ضرورة عدم استعمال المفرقعات النارية، التي تحدث اصواتا قوية ومرعبة، ما يثير الهلع والخوف لدى الاهالي، ويمكن الاستعاضة عنها بالاسهم النارية التي تنسجم مع جمالية المناسبة (الافراح)."