بلدة تمنع المفرقعات النارية نظرًا للأوضاع

أضاف البيان:" خلال هذه الفترة حدثت خروق لناحية عدم التزام الضوابط التي قامت البلدية بالتبليغ عنها، لذلك سطر جهاز الشرطة في البلدية محاضر ضبط في حق المخالفين وأرسلت كتبًا بهذا الخصوص إلى الجهات المختصة".

واشار الى ان المجلس البلدي عقد اجتماعًا طارئا امس، في حضور مخاتير البلدة للتشاور في الموضوع، وقد اتفق المجتمعون على ما يلي: "تأكيد قرار البلدية بعدم السماح باستعمال المفرقعات أو الألعاب النارية ذات الاصوات القوية، والاستعاضة عنها بالاسهم التي تحدث اشكالا جمالية دون أصوات، وعدم الالتفاف على القرار او إساءة التطبيق. الطلب من المؤسسات السياحية الالتزام التام وتحمل المسؤولية إزاء تطبيق القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية، وصولا الى الاقفال وملاحقة المخالفين . كما ان البلدية ترحب بكل اصحاب المناسبات التي تقام في البلدة ونطلب منهم التزام الضوابط وعدم التوسط مع اي جهة لمخالفة القرار لانه لا يمكن السماح المساس بأمن وراحة اهلنا والقاطنين في بلدتنا، وإعلان الجية بلدة خالية من المفرقعات".

واكد البيان في الختام ان "راحة اهلنا على رأس أولياتنا، ونتمنى ان يعم الفرح والاطمئنان في ربوع وطننا الحبيب لبنان".