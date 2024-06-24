على العلن.. مسح ميدانيّ في مطار بيروت مع عدد من الوزراء

أعلن الحزب في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 24-6-2024 انتشارًا لجنود العدو في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".
صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 24-6-2024 تجمعًا لجنود العدو بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".