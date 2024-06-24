الجيش: توقيف مواطنَين و53 سوريًّا في مناطق مختلفة

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 55 شخصًا وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في منطقة طبق الورد - عرسال وتوقيف المواطن (خ.ح.) لإطلاقه النار وافتعاله إشكالات، وضبطت في حوزته أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

• توقيف المواطن (ب.س.) في مدينة طرابلس – الشمال كونه مطلوبًا لتشكيله عصابة سطو وسلب بقوة السلاح وإطلاقه النار في تواريخ سابقة.

• توقيف 53 سوريًّا في بلدات شدرا والرويمة ودير عمار والعوينات - الشمال ومدينة صور - الجنوب لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص