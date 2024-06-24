وزير السياحة: من المتوقع أن يواجه لبنان الحرب النفسية التي تطال المطار

كشف وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال، وليد نصار، عن أن "عام 2023 تجاوز عدد الوافدين إلى إسرائيل المليون و500 ألف شخص، والحرب التي حصلت جعلت الكيان الإسرائيلي يخسر هذا العدد ولذلك من المتوقع أن يواجه لبنان الحرب النفسية التي تطال المطار".