بوحبيب: المطار آمن والشائعات تندرج ضمن محاولات تبرير الاعتداءات على لبنان

شارك وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير السياحة وليد نصار ووزير الإعلام زياد مكاري في جولة ميدانية في مطار رفيق الحريري الدولي دُعي اليها السفراء المعتمدون في لبنان بهدف نفي ما ورد في صحيفة التلغراف البريطانية من وجود أسلحة في حرم المطار.