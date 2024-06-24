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محليات

بشارة الأسمر شكر وزير الداخلية على موقفه الإيجابي بشأن موظفي ادارة السير

2024-06-24 | 13:47
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بشارة الأسمر شكر وزير الداخلية على موقفه الإيجابي بشأن موظفي ادارة السير
بشارة الأسمر شكر وزير الداخلية على موقفه الإيجابي بشأن موظفي ادارة السير

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر معالي وزير الداخلية على موقفه الإيجابي من عودة موظفي ادارة السير الى ممارسة أعمالهم اليومية وذلك عبر التقيّد بالرأي القانوني لرئيسة مجلس الخدمة المدنية الأستاذة نسرين مشموشي من حيث تفعيل عمل إدارة السير ومداخيلها للخزينة اللبنانية وعودة الموظفين الى ممارسة أعمالهم وتسهيل أمور اللبنانيين بانتظار صدور الأحكام القضائية.


وحيّا الأسمر رئيس مجلس إدارة هيئة ادارة السير - محافظ بيروت  القاضي الرئيس مروان عبود على موقفه وموقف مجلس الإدارة في جلسته التي انعقدت اليوم وقراراته بإعادة الموظفين الى أعمالهم وتوزيعهم في مهامهم الجديدة لتفعيل الإدارة والعمل بما يؤدي الى عودة الأمور الى مجراها الطبيعي، متمنياً أن تنسحب هذه المواقف الإيجابية على الدوائر العقارية في جبل لبنان لإعادة الموظفين وإطلاق  عمل أمانات السجل العقاري لما لها من مردودٍ مهم على الخزينة العامة وأن تبقى المحاسبة على الفساد والمفسدين أساساً للإصلاح ولإنهاض الدولة ضمن إطار تسريع صدور الأحكام القضائية في كل المؤسسات التي تخضع للتحقيقات حسب الأصول القانونية المتبعة.
بشارة الأسمر شكر وزير الداخلية على موقفه الإيجابي بشأن موظفي ادارة السير

محليات

بشارة الأسمر

الإتحاد العمالي العام في لبنان

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