مصادر مطلعة على لقاء بكركي لـ"الجديد": المفتي عبد اللطيف دريان وشيخ العقل سامي أبي المنى سيحضران لقاء بكركي اليوم

مصادر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لـ "الجديد": الشيخ علي الخطيب لن يحضر لقاء بكركي اليوم نظراً إلى الموقف الأخير للبطريرك الراعي الذي وصف فيه ما تقوم به المقاومة بالإرهاب