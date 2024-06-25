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مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق القرى الجنوبية لليوم الثاني على التوالي اثناء تقديم الطلاب امتحاناتهم الرسمية
2024-06-25 | 04:47
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مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق القرى الجنوبية لليوم الثاني على التوالي اثناء تقديم الطلاب امتحاناتهم الرسمية
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