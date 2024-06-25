مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق القرى الجنوبية لليوم الثاني على التوالي اثناء تقديم الطلاب امتحاناتهم الرسمية

طارق عبود لـ الجديد: المقاومة في لبنان جاهزة للمعركة والحرب الإسرائيلية هنا نوع من الإنتحار إذ أن الحديث عن كمية كبيرة من الصواريخ الدقيقة التي ستجعل "إسرائيل" تنهار في فترة وجيزة