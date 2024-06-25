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محليات

الراعي خلال الإجتماع في بكركي مع بارولين: الفاتيكان يمنحنا الأمل الذي نحتاجه

2024-06-25 | 06:07
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الراعي خلال الإجتماع في بكركي مع بارولين: الفاتيكان يمنحنا الأمل الذي نحتاجه
الراعي خلال الإجتماع في بكركي مع بارولين: الفاتيكان يمنحنا الأمل الذي نحتاجه


رحب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بداية لقاء رؤساء الطوائف والكتل النيابية مع امين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في بكركي، بالمشاركين، وأشار إلى انه "إجتماع العائلة اللبنانية للحوار وليسمع كل واحد الآخر، خصوصا في ظل المرحلة الصعبة التي نعيشها"، متمنيا أن تكون "زيارة أمين سر الفاتيكان مناسبة لحلول السلام وإنهاء الحرب".

وأكد أن "الفاتيكان يمنحنا الأمل الذي نحتاجه ونحن أبناء الامل والرجاء".
 كما ألقى بارولين كلمة تمنى فيها "الوصول إلى حلول للبنان ولشعبه الذي يعاني".
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محليات

البطريرك الراعي

بكركي

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