الراعي خلال الإجتماع في بكركي مع بارولين: الفاتيكان يمنحنا الأمل الذي نحتاجه



رحب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بداية لقاء رؤساء الطوائف والكتل النيابية مع امين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في بكركي، بالمشاركين، وأشار إلى انه "إجتماع العائلة اللبنانية للحوار وليسمع كل واحد الآخر، خصوصا في ظل المرحلة الصعبة التي نعيشها"، متمنيا أن تكون "زيارة أمين سر الفاتيكان مناسبة لحلول السلام وإنهاء الحرب".