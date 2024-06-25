بري تابع مع بو حبيب المستجدات السياسية واستقبل السفيرين الإيراني والأسترالي

واستقبل رئيس المجلس سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، حيث تم البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

ومن زوار بري: سفير اوستراليا في لبنان أندرو بارنز، وبحثا في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.