الحزب يستهدف موقعي بياض بليدا وبركة ريشا

صدر عن الحزب البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌‏25-6-2024 موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة"