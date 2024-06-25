بالفيديو - "بعض اللبنانيين يريدون أن يرتاحوا ويذهبوا إلى الملاهي والبحار" .. هذا ما قاله النائب محمد رعد!

رعد: بعض اللبنانيين يريدون أن يرتاحوا ويذهبوا إلى الملاهي والبحار pic.twitter.com/CqwyNYfBh3
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 25, 2024
رعد: بعض اللبنانيين يريدون أن يرتاحوا ويذهبوا إلى الملاهي والبحار pic.twitter.com/CqwyNYfBh3
أودعت وزارة الخارجية والمغتربين بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك رسالة موجهة من الوزير عبدالله بوحبيب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن طلب لبنان تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية. وأكدت الرسالة على تقدير لبنان للدور الذي تضطلع به قوات حفظ السلام في الجنوب كما تمسكه بتطبيق القرار 1701 كاملاً.
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