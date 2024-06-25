بالفيديو - الحزب ينشر مشاهد من عملية استهداف تجهيزات تجسسية للجيش الاسرائيلي في موقع بركة ريشا

مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية تجهيزات تجسّسيّة في موقع بركة ريشا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية pic.twitter.com/io6cb9jp4F
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 25, 2024
مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية تجهيزات تجسّسيّة في موقع بركة ريشا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية pic.twitter.com/io6cb9jp4F
أودعت وزارة الخارجية والمغتربين بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك رسالة موجهة من الوزير عبدالله بوحبيب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن طلب لبنان تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية. وأكدت الرسالة على تقدير لبنان للدور الذي تضطلع به قوات حفظ السلام في الجنوب كما تمسكه بتطبيق القرار 1701 كاملاً.