أسرار الصحف ليوم الاربعاء 26-6-2024

النهار

أبلغ وزير الشؤون هكتور الحجار عبر مجموعة "واتساب" مجلس الوزراء وأيده عدد من الوزراء في التحفظ على اجتماع دعا اليه مستشار رئيس الوزراء سمير الضاهر حول ملف النزوح السوري، فكتب: لدينا تحفظ على هذا الاجتماع بلغته للسيد الضاهر ونحن لا نستطيع الدخول بأي مقاربة تقنية لأي أستحابة قبل التداول بها كوزراء معنيين بالموضوع . أناشد الوزراء المعنين التنبه لهذه الخطوة ومخاطرها.

نفت مصادر معنية ان يكون قائد الجيش سحب عناصر الحماية كليا عن العضوين الممدد لهما في المجلس العسكري موضحة انه جرى تخفيف عديد الحماية نظرا الى وجود عدد يفوق الضرورة والحاجة الى العسكريين في مواقع مختلفة، كما ان هذا الموضوع لا يتصل بالقوانين المعمول بها بل هو اجراء يعود الى قائد الجيش اتخاذه.