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محليات

الجمهورية: بعد هذا الشهر سيكون من الصعب جداً إحداث إختراق

2024-06-26 | 01:29
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الجمهورية: بعد هذا الشهر سيكون من الصعب جداً إحداث إختراق
الجمهورية: بعد هذا الشهر سيكون من الصعب جداً إحداث إختراق

قال مصدر بارز في الثنائي الشيعي لصحيفة الجمهورية، إنّ "الرئيس بري استند في حديثه إلى قناة «آر . تي» الروسية عن «الشهر المصيري»، إلى تدهور الوضع في لبنان، واعتبار انّ الأخطار لا تنحصر بالحرب بل بالنزوح وأزمة الرئاسة، وهذه الأخطار الثلاثة تتعاظم ويجب ان تكون هناك مهلة حضّ تنخرط في خلالها القوى السياسية في مرحلة الإنقاذ، ولأنّ بعد هذا الشهر سيكون من الصعب جداً إحداث إختراق خصوصاً انّ الاميركيين يدخلون رسمياً في زمن الانتخابات بعد انطلاق أول مناظرة رئاسية بين بايدن وترامب، اضافة إلى بدء ظهور نتائج انتخابات فرنسا وانكلترا، فيما أوروبا أصبحت في مكان آخر، ما يزيد المخاوف من ان يصبح لبنان خارج دائرة الاهتمام، عدا عن اننا دخلنا في موسم الصيف ولاحقاً العطل الرسمية... ووضعنا ليس مريحاً"، يقول المصدر.

ونبّه إلى "انّ الحرب أصلاً قائمة وهناك حرب من نوع آخر هي حرب نفسية مبنية على حدّة المواقف وازدياد الضغط".
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