الجمهورية: وزيرة خارجية ألمانيا لم تحمل أي موقف جديد

قالت مصادر رسمية للجمهورية، انّ وزيرة خارجية ألمانيا انالينا بيربوك لم تحمل معها اي اقتراح او مشروع الماني او اوروبي او اي موقف جديد، بل كرّرت ما سبق واعلنته سابقاً وما يقوله جميع الموفدين والمسؤولين الدوليين في الخارج، حول ضرورة تلافي الحرب بين لبنان وإسرائيل وخفض مستوى التوتر"، وأبدت رغبة بلادها في تقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الصدد. وأوضحت المصادر، انّ بيربوك تستجمع في جولتها على دول المنطقة كل المعطيات الممكنة للتوصل إلى حلول للتوتر.