الجمهورية: وزيرة خارجية ألمانيا لم تحمل أي موقف جديد
قالت مصادر رسمية للجمهورية، انّ وزيرة خارجية ألمانيا انالينا بيربوك لم تحمل معها اي اقتراح او مشروع الماني او اوروبي او اي موقف جديد، بل كرّرت ما سبق واعلنته سابقاً وما يقوله جميع الموفدين والمسؤولين الدوليين في الخارج، حول ضرورة تلافي الحرب بين لبنان وإسرائيل وخفض مستوى التوتر"، وأبدت رغبة بلادها في تقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الصدد. وأوضحت المصادر، انّ بيربوك تستجمع في جولتها على دول المنطقة كل المعطيات الممكنة للتوصل إلى حلول للتوتر.
لكن المصادر لاحظت انّ "لهجة التصعيد تراجعت نسبياً خلال الأيام الماضية، حتى لدى قادة الكيان الإسرائيلي، خصوصاً انّ المسؤولين الأميركيين الكبار من الرئيس الاميركي بايدن الى وزير الخارجية بلينكن ووزير الدفاع اوستن، يركّزون في لقاءاتهم مع قادة إسرائيل على تلافي الحرب واعتماد الديبلوماسية".
وقد ظهر ذلك خلال اليومين الماضيين في لقاءاتهم مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الموجود في واشنطن، وقبل ذلك في مواقف نتنياهو ومسؤولين آخرين.