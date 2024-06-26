الجمهورية: زكي في بيروت بمهمّة ليومين بتكليف شخصي من الامين العام للجامعة العربية

سيلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والذي وصل الى لبنان امس فجأة وبلا مقدمات، وذلك في مهمّة ليومين بتكليف شخصي من الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط لتقصّي المواقف اللبنانية من التطورات المستجدة على اكثر من مستوى داخلي وإقليمي وسياسي وأمني.