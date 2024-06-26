بالفيديو - غارة اسرائيلية على بلدة الخيام

غارة اسرائيلية على بلدة الخيام pic.twitter.com/phtovoAyM0
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 26, 2024
غارة اسرائيلية على بلدة الخيام pic.twitter.com/phtovoAyM0
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، واعلنت في بيان انها "ضبطت كميات من المعسل المزوّر والسيجارة الالكترونية vape، بنتيجة عمليات دهم في منطقة ضهر العين وراس مسقا في الشمال. وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي: