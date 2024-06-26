بالفيديو - غارة اسرائيلية على بلدة الخيام

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، واعلنت في بيان انها "ضبطت كميات من المعسل المزوّر والسيجارة الالكترونية vape، بنتيجة عمليات دهم في منطقة ضهر العين وراس مسقا في الشمال. وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".