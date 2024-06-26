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محليات

سفيرة قبرص زارت بو صعب: لا نسمح بإستعمال أراضينا للإعتداء على أي دولة

2024-06-26 | 07:19
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سفيرة قبرص زارت بو صعب: لا نسمح بإستعمال أراضينا للإعتداء على أي دولة
سفيرة قبرص زارت بو صعب: لا نسمح بإستعمال أراضينا للإعتداء على أي دولة

إستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفيرة قبرص في لبنان السيدة ماريا هادجيثيودوسيو التي شكرته على "التعاون الذي حصل لحل الإلتباس الحاصل مؤخرا بين لبنان وقبرص والذي أدى إلى انهاء هذه الازمة".

وأوضحت السفيرة  هادجيثيودوسيو "ان قبرص لا تسمح باستعمال اراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى وبخاصة لبنان". 
بدوره، شكر بو صعب سفيرة قبرص على "توضيح موقف قبرص وعلى الاستمرار في العمل لتفعيل والمحافظة على أفضل العلاقات بين البلدين، بخاصة وان الموسم السياحي الحالي يسير بشكل طبيعي بين لبنان وقبرص وان السفارة في لبنان تصدر مئات التأشيرات أسبوعيا كما واتفقا على العمل الدائم من أجل تطوير العلاقات بين البلدين".
سفيرة قبرص زارت بو صعب: لا نسمح بإستعمال أراضينا للإعتداء على أي دولة

محليات

قبرص

الياس بو صعب

ماريا هادجيثيودوسيو

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