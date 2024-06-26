سفيرة قبرص زارت بو صعب: لا نسمح بإستعمال أراضينا للإعتداء على أي دولة

إستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفيرة قبرص في لبنان السيدة ماريا هادجيثيودوسيو التي شكرته على "التعاون الذي حصل لحل الإلتباس الحاصل مؤخرا بين لبنان وقبرص والذي أدى إلى انهاء هذه الازمة".