مصادر الجديد: مشاورات بعيدة عن الأضواء بدأت بين أعضاء اللجنة الخماسية لتحديد الموقف في ضوء اقتراب انتهاء مهلة انتخاب رئيس التي حددتها اللجنة في نهاية هذا الشهر